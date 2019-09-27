أبو شقرا: الاجتماع مع الحريري طمأننا ونتجه الى التهدئة

أكّد ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا ، في حديث تلفزيوني، أن "رئيس الحكومة سعد الحريري طمأننا اليوم في الاجتماع ونتّجه الى التهدئة والانفراج مع حول يوم الثلثاء".
وشدد على أن "لا أحد يضمن أن يحافظ برميل النفط على سعره"، كاشفًا عن أن "سعر صحيفة المازوت سيرتفع الأسبوع المقبل بشكل طفيف أي حوالي 200 ليرة".
ولفت الى أن "انخفاض سعر النفط اليوم عالميًا سنحسب نتائجه الإيجابية بعد أسبوعين"، موضحًا أن "زملاءنا أخذوا قرار الإضراب المفتوح في الأمس مع العلم أن موعد اجتماعنا مع رئيس الحكومة كان اليوم".
ونوّه أبو شقرا بأن "ما يهمنا هو حل المشكلة والحريري اتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في محاولة لحل المشكلة"، مبينًا أنه "تم التراجع عن الإضراب لأنهم أدركوا صعوبة الإضراب المفتوح ونتائجه السلبية على أصحاب المحطات والمواطنين".
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