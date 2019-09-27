النشرة: قطع طريق سعدنايل- تعلبايا بالإطارات المشتعلة وإعادة فتح الطريق على أوتستراد زحلة

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بـ"قطع طريق ​سعدنايل​ - ​تعلبايا​ بالإطارات المشتعلة، وبإعادة فتح الطريق على أوتستراد زحلة". وكان قد لفت في وقت سابق، إلى "قطع أوتوستراد زحلة عند جسر الفيضة من قِبل محتجّين".

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