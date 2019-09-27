القطان: ما من حزب سياسي يريد أن يصل الوضع الإقتصادي إلى ما وصل إليه من الإنهيار

أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ أن "ما من حزب سياسي من الأحزاب السياسية الموجودة في ​لبنان​ يريد أن يصل الوضع الإقتصادي إلى ما وصل إليه من الإنهيار، والدليل على ذلك أن ​الحكومة​ يتمثل فيها الجميع حتى ​حزب الله​ ممثل بوزيرين في الحكومة، ولكن هناك ضغوطات خارجية من ​أميركا​ و​دول الخليج​، لذلك الخلاص هو أن ننظر الى مصلحة لبنان، والخلاص هو أن تسترجع الأموال التي سُرقت من ​الشعب اللبناني​، وأصبح يوجد تضخم مليارات مع بعض الساسة في لبنان".

وطرح الشيخ القطان حلاً، خلال خطبة الجمعة في ​برالياس​، قائلًا: "الرؤساء الثلاثة يتبرعون بمعاشاتهم الى الشعب اللبناني، والوزراء والنواب يتبرعون بمعاشاتهم الى الشعب اللبناني، والذي لا يوجد مال فائض نحن نعطيه راتباً شهرياً، ولكن مَن يملك المليارات فليتبرع براتبه للدولة والحكومة كي ندعم هذا الأقتصاد. وبالنسبة للذين سرقوا أموال كثيرة من الشعب اللبناني نطالب أن يكون لهم حل بإعادة بعض الأموال المسروقة يعني إستعادة مليارات الى صندوق الحكومة و​الدولة​، حينها ممكن معالجة شيء من هذا الوضع الأقتصادي المتردي".

