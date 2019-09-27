أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس يوم غد صافٍ الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً ويتكوّن ضباب محليّ على المرتفعات.
كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الأحد: غائم جزئيّاً مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء ظهورالضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئيّاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل في الداخل وعلى الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات.
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