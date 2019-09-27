الديموقراطيون يريدون التحرك سريعا في إجراءات عزل ترمب









اسماء السيد - واشنطن: تعهد الديموقراطيون الجمعة التحرك بسرعة في قضية عزل الرئيس دونالد ترمب، قائلين إن الأدلة واضحة على إساءة استخدام السلطة من خلال مكالمته الهاتفية مع أوكرانيا ومحاولات التستر على مخالفات.

وأظهرت شكوى من مخبر في اجهزة الاستخبارات أن ترمب مارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني للاساءة الى منافسه الانتخابي جو بايدن.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان "تصرفات الرئيس واضحة بشكل مقنع وهذا لا يمنحنا أي خيار سوى المضي قدما".

وتابعت ان "هذا الامر يتعلق بالأمن القومي لبلدنا: إن رئيس الولايات المتحدة حنث ًبالقسم ما من شأنه ان يعرض أمننا القومي للخطر، كما يعرض سلامة انتخاباتنا للخطر".

- شيف يتولى قيادة جهود عزل ترمب -

وأعلنت أن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، الذي اتهم الاسبوع الحالي ترمب بالتصرف مثل "رئيس عصابة" سيتولى قيادة التحقيقات.

وقالت في مقابلة مع شبكة ام اس ان بي سي "سيستغرقون الوقت الذي يلزمهم ولن يكون الجدول الزمني هو الحكم. لكن (...) ليس من الضروري أن يستمر ذلك طويلا".

وهزت الأحداث السريعة رئاسة ترمب التي بدأت قبل عامين ونصف عام.

والاثنين، ابدى ترمب لا مبالاة ازاء تقرير لاحد المبلغين اتهمه فيه بانه سعى لممارسة ضغوط على أوكرانيا للحصول على معلومات يمكن أن تلحق الضرر ببايدن، المرشح الديموقراطي الرئيسي لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

في الوقت نفسه، كانت بيلوسي تتهرب من الضغوط المتزايدة داخل حزبها لعزل ترمب، في محاولة لابقاء التركيز على خوض انتخابات العام المقبل.

لكن الامور تغيرت مع إصدار تقرير يتضمن دعوة ترمب في 25 تموز/يوليو الرئيس فولوديمير زيلينسكي الى الاساءة لبايدن، وما تلاها من شكوى للمخبر يزعم فيها أن البيت الأبيض حاول التستر على فحوى المكالمة.

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يبدو أن الديموقراطيين الآن باتوا قادرين على حشد الغالبية التي يحتاجون إليها للتصويت من خلال اقتراح العزل في مجلس النواب- للمرة الثالثة فقط في تاريخ الولايات المتحدة- ما يمهد الطريق لمحاكمة محتملة للرئيس امام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

-"يجب أن نتحرك بسرعة" -

وقال إريك سوالويل، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب لشبكة سي إن إن الجمعة "يجب أن نتحرك بسرعة ولكن ليس بتسرع، يجب أن نركز على الاتصال مع أوكرانيا".

وتابع "بصفتي مدعيا عاما سابقا، يجب أن أقول إن القضايا تكون أسهل بكثير عندما يعلن المتهم عن الفعل، وهنا لا ينكر الرئيس ما قاله".

وأضاف في اشارة الى هجوم ترمب على المخبر الذي لا يزال مجهولا وعلى شهود محتملين من البيت الابيض ضده وصفهم بانهم جواسيس وخونة، "لسنا بحاجة لجلسات استماع مدتها اشهر ... لدينا كلمات الرئيس شخصيا ولدينا سلوكه بعد الواقعة".

وكان ترمب قال لدبلوماسيين اميركيين في اجتماع بالامم المتحدة "تعلمون ما اعتدنا أن نفعله في الايام الخوالي حين كنا أذكياء؟ اعتدنا على التعامل مع الجواسيس والخونة بطريقة مختلفة بعض الشيء عما نفعله الآن".

وقال سوالويل إن التصريحات التي أدلى بها ترمب الخميس أمام حشد من البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أظهرت "احساسا بالذنب. فالأبرياء لا يتحدثون بهذه الطريقة".

وبدأ ترمب يومه بسلسلة من الهجمات عبر تويتر على شيف الذي طلب أن يدلي المخبر عن المخالفات بشهادته امام لجنته.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز انه موظف في وكالة الاستخبارات المركزية عمل في البيت الأبيض سابقا.

واتهم الرئيس الاميركي شيف بأنه قرأ "بشكل احتيالي" مذكرة البيت الأبيض الرسمية الخاصة بمكالمة أوكرانيا في جلسة استماع بشأن شكوى المخبر الخميس.

وقال ترمب "لقد أقدم على تغيير الكلمات تماما ليجعل الأمر فظيعا وأبدو أنا مذنبا. أدعوه إلى الاستقالة على الفور من الكونغرس بسبب هذا الاحتيال".

