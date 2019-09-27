شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة الاستعلامات: المراسلون الأجانب يواصلون عملهم دون أى قيود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للاستعلامات،أن ممثلى وسائل الإعلام الدولية، وخاصة مراسليها المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات فى القاهرة قاموا بالتغطية الصحفية المتواصلة منذ صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر حتى الساعة السابعة مساءً.

وأضافت الهيئة فى بيان لها ،أنه لم يرد إليها أية شكاوى ميدانية سوى واقعة واحدة، متابعة :"حيث تم توقيف مصورين اثنين هما "محمد الشاهد" و"فريد يوسف"، وهما تابعين للقناة الثانية الفرنسية، عند مسجد الاستقامة فى الجيزة أثناء صلاة الجمعة،جاء ذلك خلال سؤالهما من قبل قوات الأمن عن تصاريح التصوير الخاصة بهما، واتضح عدم إحضارها رغم حصولهما عليها من الهيئة العامة للاستعلامات. وخلال مدة الاستيقاف التى لم تتجاوز ساعتين، تدخلت خلالهما "الاستعلامات" وأرسلت التصاريح الخاصة بالمصورين، وتم الإفراج عنهما وواصلا عملهما فى حرية تامة،وقام المراسلون الأجانب بأداء عملهم بكل حرية وما زالت تغطيتهم مستمرة".

يذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات ، كانت قد تلقت طلبات للتغطية المصورة التليفزيونية والفوتوغرافية، من المؤسسات الصحفية والإعلامية المعتمدة لديها في مصر، عدد 41 مؤسسة، وبلغ إجمالى الصحفيين والمصورين 195 شخصاً، تم منحهم جميعاً – وفق ما هو متبع دولياً – تصاريح للتغطية والتصوير بحرية كاملة في كل الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس.

وبحسب بيان الهيئة ، أن هناك نحو 900 صحفي وإعلامي يحملون جميعاً بطاقة الاعتماد الصادرة من الهيئة، ويقومون بالتحرك بحرية كاملة للتغطية غير المصورة في كل أنحاء الجمهورية دون قيد،بالإضـــــافة إلى ذلك يواصل المراسلون الزائرون تحركاتهم للتغطية بشكل تام. وكان قد تقدم للهيئة خلال اليومين الماضيين 30 مراسلاً زائراً غير معتمدين في مصر يمثلون 15 مؤسسة صحفية وإعلامية أجنبية، بطلبات للحصول على بطاقات وتصاريح صحفية للتغطية اليوم الجمعة. وقد تم استخراج بطاقات صحفية لعدد 15 منهم، كما تــــــم استخراج التصاريح للباقي حتى مــــــــن تقـــــدم منهم بطلبات يوم الخميس 26/9/2019.