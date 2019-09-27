شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكوش مكان بينا".. هكذا غرد المصريون عبر هاشتاج "جمعة الخلاص من الخونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "جمعة الخلاص من الخونة"، قائمة الاكثر تداولا على موقع تويتر، وذلك بعد فشل جماعة الإخوان الإرهابية فى بث الفوضى من خلال دعوات التظاهر والخراب.

ترند جمعة الخلاص من الخونة قال مدحت:"عرفنا معني الأمن والأمان مع السيسي مش اعتصامات وخراب وإرهاب ملكوش مكان بينا يا خونه". وكتب سيف بن عبد الله:" خسارة المليارات اللى اندفعت على قناة الجزيرة وعلى معتز مطر ومحمد ناصر وزوبع وبقية الخونة عشان يقنعوا الشعب بالمظاهرات وفي الأخير دعسهم الشعب المصري العظيم بنص ساعة".



وسخر إبراهيم ، من زيف وخداع قناة الجزيرة، قائلاً:" طيب والله مش هزار ..الجزيرة منزلة فيديو الأطفال اللي قدامكم ده وبتقول مظاهرات ضد السيسي". Advertisements





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ملكوش مكان بينا".. هكذا غرد المصريون عبر هاشتاج "جمعة الخلاص من الخونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.