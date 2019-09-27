شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: إدارة مشروعات النقابة استثماريا ضرورة لصالح صندوق الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة جاهزة لإنشاء أي مشروع يعود بالنفع على المحامين ويقدم لهم خدمة، ولكن بشرط أن يستغل استثماريا، يدر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة.

وقال عاشورفي رده على الأسئلة التي ألقاها محامين الإسماعيلية، خلال لقاء مفتوح عقد معهم، اليوم الجمعة، على هامش المؤتمر السنوي للمحامين المنعقد بمدينة الغردقة، إن القيمة السوقية لأندية ومقرات النقابة على مستوى الجمهورية ضخمة، ولكن لا تدر الدخل المناسب، حيث أن أغلبها لا يغطي مصاريفه.

وشدد"عاشور"، على ضرورة التفرقة بين دخول المحامي في أزمة بسبب علاقة شخصية، وأزمة يعمل غي ناء ممارسته لعمله، متابعا: "الحصانات التي شملها القانون والدستور لصالح تدعيم كفالة حق الدفاع، ولكن لم تجعل المحامي مميز عن باقي المواطنين خارج نطاق عمله".

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وأشار نقيب المحامين، إلى أن البعض يجر النقابة لمعارك وهمية نتيجة لخلافات شخصية، أو أداء سلوك غير مهني وليس من واجبات المحامى تجاه موكله فى محبسه في قسم الشرطة.

وتابع قائلا :"عندما يدخل المحامي لقسم الشرطة ويتعارك داخله وإن كان لديه حق فهو يضيعه باستخدام أدوات خارج إطار القانون، وكافة الأزمات التي سلكنا بها الطريق القانونى فى أزمات مع الضباط أو القضاة حصلنا على حقوقنا كاملة".

وشدد عاشور ، على أن النقابة لن تتراجع في مساندة أي محامي أو مواطن، فيما يتعلق بضمان كفالة حق الدفاع، وحضور محاميه معه وفقا لما نص عليه الدستور، وتتمتع التحقيقات بالشفافية والنزاهة.