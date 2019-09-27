شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مسيرات بالطبلة والمزمار والأعلام تجوب ميدان الشهيد هشام بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت المسيرات القادمة إلى ميدان الشهيد هشام بركات وعزف المواطنون بالمزمار ودقوا الطبول أثناء المسيرة، خلال تجولهم فى الميدان.

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وأطلق المشاركون بالمسيرة هتافات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكان من بين الهتافات تحيا مصر ويسقط الخونة وكمل يا سيسي.

ويواصل جموع المواطنين توافدهم من مختلف محافظات الجمهورية إلى منطقة المنصة للمشاركة بتظاهرة " فى حب مصر" رافعين لافتات مكتوب عليها لا لإسقاط الدولة، ولا للإرهاب، مرددين هتافات مؤيدة لمؤسسات الدولة المصرية.

يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.