شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد الباسط حمودة من أعلى المنصة: "السيسي وطنى وابن بلد.. ولا للفوضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان عبد الباسط حمودة، منذ قليل، فى مظاهرة فى حب مصر أمام المنصة بمدينة نصر، لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة والشرطة.

ووجه الفنان عبد الباسط عبد حمودة، التحية للرئيس وللجيش المصرى والشرطة، وللشعب المصرى لوقوفه فى صف الوطن ودعم الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، مؤكدا أن الشعب المصرى ينحاز لوطنه ويقف ضد أي عدو يحاول النيل منه.

وتابع حمودة: "نحيى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الراجل دا وطنى وابن بلد قوى وأنقذ مصر، عايزين الأمان مش عايزين هرجلة وفوضى، تحيا مصر"، وردد المواطنون المشاركون فى تظاهرة فى حب مصر ودعم الدولة، هتاف "تحيا مصر "مع الفنان عبد الباسط حمودة.

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