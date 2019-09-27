جوتيريز يدعو المجتمع الدولي لرفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريز، المجتمع الدولي لرفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالإضافة إلى رفع العقوبات المفروضة عليه.
وأضاف جوتيريز في جلسة الأمم المتحدة الخاصة بشأن للسودان، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أن العملية السياسية هي بداية الطريق لسودان ينعم بالازدهار والرفاهية.
ويخاطب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أعضاء الجمعية في أول ظهور دولي له ممثلا للسودان، الجمعة، معلنًا التصالح مع المجتمع الدولي.
مشاركة السودان في هذه الدورة من أعمال الجمعية العامة تأتي عقب عزلة طويلة بسبب سياسات حكومة الرئيس السابق عمر البشير التي أدت إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه، وعدد من أركان نظامه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تلك السياسات التي ضيقت الخناق على الشعب السوداني فأفقرت أهله وأنهكت اقتصاده، حيث ارتفعت معدلات الفقر بصورة كبيرة وانهارت العملة المحلية لتصل إلى أدنى مستوياتها في تاريخ السودان.
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