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مظاهرات في مدن أوروبية احتجاجا على التغير المناخي

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تظاهر مئات آلاف الطلبة في عدد من المدن الأوروبية، اليوم الجمعة، في إطار سلسلة تظاهرات حول العالم تدعو لتجنّب حدوث كارثة مناخية.

 

وأفاد منظمو التظاهرات، وفقا لقناة "فرانس 24"، بأن 200 ألف شخص انضموا إلى مسيرة في

ميلانو بينما خرجت مسيرة حاشدة أخرى في وسط روما، فيما دعا ناشطون إلى تظاهرات في 180 مدينة إيطالية.


وفي أكبر مسيرة من أجل المناخ في النمسا حتى الآن،

احتشد عشرات الآلاف في فيينا، وخرج الآلاف كذلك، معظمهم من طلبة المدارس، إلى شوارع بودابست ومدن مجرية أخرى.


وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة المراهقة السويدية الناشطة في مجال البيئة جريتا تونبرج التي قادت أولى التظاهرات الحاشدة الأسبوع الماضي عندما خرج المحتجون إلى الشوارع في دول عدة حول العالم.

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