رفض مجلس النواب الأمريكي الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية يوم الجمعة مشروع قانونا جمهوريا يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله والذي أعلنت عنه رئيسة المجلس نانسي بيلوسي هذا الأسبوع. والذي أعلنت عنه رئيسة المجلس نانسي بيلوسي هذا الأسبوع. ورفض مشروع القانون الذي تقدم به كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في المجلس 222 نائبا مقابل 184 وجرى التصويت على أساس حزبي بشكل كبير. في المجلس 222 نائبا مقابل 184 وجرى التصويت على أساس حزبي بشكل كبير. ويبرز مشروع القانون ونتيجة التصويت عليه الانقسام العميق بين الحزبين في مجلس النواب حول مسعى التحقيق في سلوك ترامب المنتمي للحزب الجمهوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النواب الأمريكي يرفض مشروع قانون جمهوري بشأن مساءلة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.