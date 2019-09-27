مقتل 3 جنود إثر تحطم مروحية سنغالية في إفريقيا الوسطى

أعلنت القوات المسلحة السنغالية مقتل ثلاثة جنود إثر تحطم مروحية عسكرية في جمهورية إفريقيا الوسطى.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مديرية الإعلام والعلاقات العامة في القوات المسلحة السنغالية قولهااليوم/الجمعة/ إن مروحية عسكرية تحطمت في طريق عودتها من مهمة عملياتية مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وذلك في مدينة "بوار" بجمهورية إفريقيا الوسطى.
وأضافت الشبكة أن جنديًا آخر أصيب في الحادث.
وتقوم السلطات السنغالية بتكثيف اتصالاتها مع هيئة الأمم المتحدة لإجلاء الجندي المصاب واستعادة باقي الجثث.
يُشار إلى أن المروحية المحطمة هي جزء من القوات السنغالية العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ اندلاع العنف عام 2013.
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