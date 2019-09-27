مقتل 17 مسلحاً من عناصر داعش في ليبيا

أعلن الجيش الأمريكي مقتل 17 مسلحاً بعد تنفيذه غارة جوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، وهي الثالثة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضحت قيادة الجيش الأمريكي فيإفريقيا - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - أن 17 مسلحاً قُتلوا خلال هذه الغارة الجوية التي تم تنفيذها منذ ساعات جنوب غربي ليبيا.
وقال الأدميرال البحري الأمريكي ومدير الاستخبارات في القيادة الأمريكية الإفريقية هايدي بيرج، إن القوات الأمريكية ستلاحق عناصر "داعش" وستحرمهم من الملاذ الآمن للتنسيق والتخطيط للعمليات في ليبيا.
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