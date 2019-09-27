روسيا: عقوبات واشنطن على شقيق الزعيم الكوبي الراحل عجز من البيت الأبيض

انتقدت روسيا العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على راؤول كاسترو الشقيق الأصغر للزعيم الكوبي الراحل رئيس الحزب الشيوعي الكوبي، معتبرة إياها خطوة "غير لائقة ومشينة وتدل على عجز البيت الأبيض".
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الجمعة، عن مدير قسم أمريكا اللاتينية بالخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، قوله: "نعتبر هذه الخطوة دليلا على عجز البيت الأبيض عن قهر إرادة شعب كوبا، وكذلك شعب فنزويلا، لفرض وجهة النظر الأمريكية على العالم المعاصر ومنطقة أمريكا اللاتينية علىنحو يتماشى مع روح عقيدة مونرو".
وأشار شيتينين إلى أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على كاسترو "يبدو بمثابة انتقام شخصي لزعيم لا يمكن نكران وزنه وثقله الأخلاقي بالنسبة لدول تدافع عن استقلالها الوطني وسيادتها وهويتها".
كما وصف الدبلوماسي الروسي العقوبات الأمريكية ضد الزعيم الكوبي بـ"خطوة تليق بسياسيين تافهين"، مضيفا: "إن هذا الأمر غير لائق وغير مجد، هذا ما يجب أن يثير الشعور
كان وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو قد أعلن عبر "تويتر" يوم أمس إدراج راؤول كاسترو وعائلته في قائمة العقوبات، متهما إياه بالتورط في "انتهاك خطير لحقوق الإنسان" ودعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ وشملت العقوبات بنات كاسترو: ماريالا وديبورا ونيلسا، وابنه أليخاندرو.
وراؤول كاسترو هو الشقيق الأصغر لزعيم الثورة الكوبية، فيدل كاسترو.
وكان يشغل منصب السكرتير الثاني للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خلال أكثر من 40 عاما، وتولى قيادة الحزب في العام 2011.
وفي فترة 2006-2018 كان رئيسا للدولة في كوبا، ليترك المناصب الحكومية في 2018، لكنه لا يزال يتزعم الحزب الشيوعي الحاكم.
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