أوروبا تطالب بإنهاء الوضع الخطير بفنزويلا

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يجب إنهاء ما وصفه بـ "الوضع الخطير" في فنزويلا من خلال الانتقال إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وحذر الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - من فرض عقوبات اقتصادية جديدة على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ من

أجل التعجيل بالتغيير.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن البيان جاء بعد فرض الاتحاد الأوروبي اليوم حظر سفر لسبعة ضباط مخابرات وأمن فنزويليين وتجميد أصول يمتلكونها لاتهامهم في قضايا تتعلق بالتعذيب.