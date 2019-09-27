نظام الملالي يعدم 10 سجناء شنقا في يومين

كشفت مصادر مطلعة أن نظام الملالي الحاكم في إيران أعدم 10 سجناء بينهم امرأة في سجون جوهردشت بمدينة كرج وسنندج وأرومية شنقا يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة الرئيس روحاني.

إعدام امرأة

وأوضح المجلس الوطنی للمقاومة‌ الإیرانیة‌، في بيان له أمس، أنه في فجر الخميس 26 سبتمبر أعدم جلادو نظام الملالي ليلا زرافشان في السجن المركزي بمدينة سنندج، ورئوف آزادي خواه، وشهاب الدين محمد بور، وإبراهيم أحمدي بور في سجن أرومية، فيما أعدم يوم الأربعاء 25 سبتمبر 6 سجناء في سجن جوهردشت شنقا.

استمرار حملات الإعدام

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وأكد المجلس أن استمرار حملات الإعدام الجماعية والتعسفية على يد نظام الملالي حتى أثناء مشاركة روحاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتواجدها في نيويورك، يبيّن حقيقة أن النظام يحكم بممارسة التعذيب والإعدام والقمع فقط، ولا يستطيع إيقاف هذا السلوك الإجرامي حتى ليوم واحد.

طرد النظام

وناشدت المقاومة الإيرانية، في بيانها، مجددا الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان وجميع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، لإدانة حملات الإعدام الجماعية والتعسفية من قبل النظام الإيراني، داعية إلى ضرورة طرد هذا النظام من الأمم المتحدة، وإحالة ملف جرائمه إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة قادته.