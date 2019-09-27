وزارة الدفاع العراقية: تهديدات سفير إيران مرفوضة

ردت وزارة الدفاع العراقية على تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد، والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأميركية في العراق حال تعرضت للاعتداء. وأكد المتحدث باسم الوزارة، اللواء تحسين الخفاجي، رفضه أن تصبح بلاده ساحة للصراع، وقال: إن العراق يرفض التهديدات، التي تطلقها إيران أو أميركا، مؤكدا أن "الأراضي العراقية خط أحمر ولن نسمح باستخدامها ضد أحد". وأضاف أن "العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه"، ولن يسمح باستخدام أراضينا "في الاعتداء على دول الجوار". وكان السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، هدد بقصف القوات الأميركية في العراق أو أي مكان آخر إذا تعرضت إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.



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