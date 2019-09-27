الديمقراطيون يُفشلون مسعى الجمهوريين منع تحقيق لمساءلة ترامب

رفض مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون جمهوريا يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

كانت رئيسة المجلس الديمقراطية نانسي بيلوسي أعلنت، الثلاثاء، بدء التحقيق بعد شكوى تفيد بأن ترامب حث الرئيس الأوكراني على الإساءة لجو بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية 2020.

ورفض مشروع القانون، الذي تقدم به النائب كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في المجلس، من قبل 222 نائبا مقابل 184. واكتسى التصويت طابعا حزبيا بشكل كبير.

ويبرز مشروع القانون ونتيجة التصويت عليه الانقسام العميق بين الحزبين في مجلس النواب حول مسعى التحقيق في سلوك ترامب المنتمي للحزب الجمهوري.

وتسيطر أغلبية ديمقراطية على مجلس النواب.