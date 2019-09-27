ترامب يهاجم مسرب محتوى محادثته الهاتفية مع رئيس أوكرانيا

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مسرب محتوى مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي أصبحت الآن محط اهتمام تحقيق ومساءلة من قبل مجلس النواب الأميركي.

وقلل ترامب، خلال اجتماع مغلق مع دبلوماسيين أميركيين في نيويورك، من أهمية الشكوى التي تقدم بها عميل مخابرات بخصوص المكالمة الهاتفية.

وهاجم الرئيس الأميركي، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 2020 نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وفي مقطع مصور مدته 15 دقيقة حصلت عليه وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم، قال ترامب إننا "في حرب"، مشيرا إلى مسرب المعلومات، مضيفا أن "هؤلاء الأشخاص مرضى، إنهم مرضى".

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وأوضح "أريد أن أعرف من هو الشخص، ومن هو الشخص الذي أعطى للمسرب المعلومات؟ لأن ذلك أقرب إلى أن يكون جاسوسا".

وأضاف، فميا ما بدا أنه تهديد مستتر، "هل تعرفون ما اعتدنا فعله في الأيام الخوالي عندما كنا أذكياء؟ الجواسيس والخيانة، اعتدنا على التعامل معهم بطريقة مختلفة قليلا عما نفعله الآن".

وتساءل ترامب، في تغريدة اليوم الجمعة، عن دوافع مسربي المعلومات. وكتب ترامب "عميل حزبي؟"