ترامب: رفضت طلبا إيرانيا برفع العقوبات مقابل عقد محادثات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه رفض طلبا إيرانيا برفع العقوبات عنها مقابل إجراء محادثات.
وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، "إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع. وقلت: بالطبع لا!".
بذلك، يقدم الرئيس الأميركي رواية متناقضة مع رواية الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عرضت رفع القيود لتسهيل عقد اجتماع.
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