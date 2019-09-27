كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الباكستاني: الهند تحضر لـ"حمام دم" في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الجمعة، من منبر الأمم المتحدة، الأتهام إلى الهند بالتحضير لـ"حمام دم" في كشمير.

وقال خان، أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية إنه حين يتم رفع حظر التجول، سيحصل حمام دم.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، حث ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، على تحسين العلاقات مع باكستان والوفاء بوعده بتحسين حياة الشعب الكشميري.

صدر البيان بعد اجتماع ترامب ومودي، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتمثل كشمير ذات الأغلبية المسلمة نقطة لإشعال التوتر والخلافات بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا، وفي الشهر الماضي، ألغت الهند الحكم الذاتي، الذي ظل إقليم جامو وكشمير يتمتع به لعقود بموجب الدستور الهندي.

وتقول الحكومة الهندية إن إلغاء الوضع الخاص لكشمير، الذي كان يسمح لها بسن القوانين أيضا، يهدف إلى المساعدة في مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية الاقتصادية في تلك المنطقة.

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ويشكل المسلمون ثلثي سكان جامو وكشمير تقريبا لكن الهندوس يشكلون الأغلبية في الهند بشكل عام.

وتشمل المنطقة، التي تسيطر عليها الهند من الإقليم وادي كشمير المكتظ بالسكان ومنطقة تقطنها أغلبية هندوسية حول مدينة جامو بينما تشمل الأجزاء، التي تسيطر عليها باكستان شريطا من الأرض في الغرب، وتسيطر الصين على منطقة عالية الارتفاع في الشمال ولا يقطنها الكثير من السكان.

"إجراءات سريعة"

وغداة لقاءين منفصلين عقدهما ترمب مع رئيسي الحكومتين الهندي ناريندرا مودي والباكستاني عمران خان، قالت أليس ويلز "نأمل أن نرى إجراءات سريعة تتمثل برفع القيود والإفراج عن كل الأشخاص الموقوفين".

وألقى كل من مودي وخان، كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبينما بنى ترمب علاقات وثيقة مع مودي وشارك، في تجمع هندوسي كبير في مدينة هيوستن أشاد خلاله رئيس الوزراء الهندي بإجراءاته في كشمير، قالت المسؤولة الأميركية إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من تدهور الوضع في المنطقة.

