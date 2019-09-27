كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمير هاري يتبع خطى والدته "ديانا" في زيارته إلى أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتبع الأمير هاري البريطاني خطى والدته الراحلة اليوم الجمعة وهو يرتدي سترة واقية وقناع أثناء زيارة لمشروع إزالة الألغام في أنجولا، وردد سلسلة مشهورة من الصور التي التقطت للأميرة ديانا قبل أكثر من 20 عامًا.

وقام حفيد الملكة "إليزابيث" والسادس في خط العرش البريطاني بزيارة حقل لإزالة الألغام خارج "ديريكو"، وهي بلدة في مقاطعة كواندو كوبانغو في أنغولا، والتقى أيضا أعضاء المجتمع.

وقام هاري بعد ذلك بزيارة هوامبو، واسترد خطوات والدته في أحد شوارع كان ذات يوم طريقًا في حقل ألغام خطير.

وسافر الشاب البالغ من العمر 35 عامًا إلى شارع "الأميرة ديانا" وجلس تحت شجرة ديانا، المكان الذي تم فيه تصوير والدته التي قامت بحملة من أجل حظر عالمي للألغام.

وقال هاري: "لقد كان إعادة تتبع خطوات والدتي على طول هذا الشارع الذي استمر 22 عامًا، ولرؤية التحول الذي حدث، من مكان غير آمن ومهيج إلى مجتمع نابض بالحياة من الشركات والكليات المحلية".

وأضاف: "لكن دعونا لا نغفل عن الواقع. بعد مرور عشرين عامًا على زيارة والدتي لأنجولا، ولا يزال هناك أكثر من 1000 حقل ألغام في هذا البلد الجميل الذي ما زال يتعين إزالته.

وأتساءل ما إذا كانت لا تزال على قيد الحياة، وما إذا كان هذا هو الحال. وأنا متأكد من أنها كانت ستراها ".

Advertisements

وتم نقلهم قبل أشهر قليلة من وفاتها في باريس في حادث سيارة. وتم توقيع المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة في وقت لاحق من نفس العام.

وتعد زيارة هاري لأنجولا جزءًا من رحلة قام بها من جنوب إفريقيا، وميجان وابنه أرشي البالغ من العمر أربعة أشهر، بدأت جولتهم الخارجية الأولى كأسرة في جنوب إفريقيا يوم الاثنين.

واجتذبت حشود من المهنئين في الأيام الثلاثة الأولى في كيب تاون، حيث زاروا المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع المجتمعات والشباب المستضعفين والتقت ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وبقيت ميغان وأرتشي في جنوب إفريقيا، وتوجه هاري إلى بوتسوانا يوم الخميس.

وزرعت الألغام الأرضية خلال الحرب الأهلية التي دامت 27 عامًا في أنغولا، والتي انتهت في عام 2002. ولا يزال العديد من الناس مشردين وترك الآلاف منهم معاقين من الألغام الأرضية التي لا تزال تشوه وتقتل.

وأنهى القسم المنفرد من جولته يوم الثلاثاء في ملاوي، حيث سيلتقي بالرئيس بيتر موثاريكا ويشيد في الموقع التذكاري للجندي البريطاني ماثيو تالبوت، الذي قتل في مايو أثناء مشاركته في عمليات الصيد غير المشروع في البلاد.

وسينضم هاري بعد ذلك إلى ميغان وأرشي في زيارة للبلدة يوم الأربعاء بالقرب من جوهانسبرغ. سيلتقيان مع "جراسا ماشيل"، أرملة الزعيم المناهض للفصل العنصري في جنوب إفريقيا "نيلسون مانديلا"، والرئيس "سيريل رامافوسا" قبل المغادرة إلى لندن.

