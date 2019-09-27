شركة إسبانية تحظى بصفقة نشر الألياف البصرية للأنترنيت فائق السرعة في البيضاء لإيصاله إلى 300 ألف منزل

حظيت شركة “فيرن جروب” الإسبانية للاتصالات السلكية واللاسليكة، بصفقة نشر الألياف البصرية للأنترنيت فائق السرعة في مدينة الدارالبيضاء، بعد تعاقدها مع شركة “أرونج المغرب” للاتصالات.

وأوضحت الشركة، أنها تمكنت من أن تكون “الشركة الإسبانية الوحيدة للبنية التحتية للاتصالات”، التي اختارتها OrangeMaroc لمشروع نشر الألياف البصرية في الدارالبيضاء، المركز الاقتصادي والتجاري للمغرب.

وقال موقع”lasprovincias”، الإسباني، إنّ الشركة ستلتزم بإيصال الألياف البصرية إلى 300 ألف منزل في الدارالبيضاء، وأكدت أنّ المغرب بالنسبة إليها بلد رئيسي في خطتها الاستراتيجية للتدويل: إنه البوابة إلى إفريقيا، والمرآة، التي تنظر فيها القارة بأكملها إلى تطورها في المستقبل”.

وحصلت الشركة ذاتها بصفقة في المغرب، وأخرى في ألمانيا، حيث ستتكلف بتزويد عدد من القرى، والمدن الألمانية بخدمات الأنترنيت عالية الصبيب، وأوصلت الشركة في إسبانيا الاتصال فائق السرعة لأكثر من ثلاثة ملايين منزل، مما ساهم في الحصول على عقود مع المشغلين Orange Maroc و Deutsche Glasfaser الألمانية.