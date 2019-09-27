كانت خائفة من أن تضع مولودها في سيارة إسعاف.. مستشفى بنسليمان يرسل امرأة حامل صوب الرباط بلا مرافق طبي!

بعد أن وضعت امرأة حامل مولودها في سيارة الإسعاف، في العام الماضي، بعد تم أن وجهتها إدارة المستشفى الإقليمي في مدينة بنسليمان إلى مستشفى السويسي في الرباط؛ عادت إدارة المستشفى نفسه، ليلة أمس الخميس، إلى توجيه حامل وهي في مخاضها صوب مدينة الرباط من دون مرافق طبي.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الشابة الحامل بمولودها الأول، لا تعاني أي مرض، بحسب ملفها الطبي، وقصدت المستشفى الإقليمي في مدينة بنسليمان، ليلة أمس الخميس، بعدما اشتد عليها مخاض الولادة، إلا أن زوجها فوجئ بإدارة المستشفى توجهها إلى مستشفى الرباط، بعد أدائه مبلغ 220 درهما مصاريف نقلها إليه عبر سيارة الإسعاف.

وأضاف المصدر ذاته أن أسرة الشابة الحامل أصيبت بحالة من الهلع، خشية أن تضع حملها في سيارة الاسعاف، أو يصيبها نزيف، أو أي خطر من مخاطر الوضع، لاسيما أنها كانت لوحدها من دون أي مرافق طبي.

يذكر أن المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء لاتزال تنظر في دعوى التعويض، التي رفعتها سيدة وضعت حملها في سيارة الاسعاف ضد إدارة المستشفى الإقليمي في بنسليمان ومندوبية وزارة الصحة في المدينة نفسها، إضافة إلى وزارة الصحة، خلال مارس من السنة الماضية.