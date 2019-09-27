نساء عدول مع وقف التنفيذ.. وقفة احتجاجية للمطالبة بآليات عملهن

بعد قرار اعتبره بعض جريئا، وسنوات من التردد، سمح المغرب للمرأة بأن تتولى مهنة “عدول” كنظيرها الرجل؛ إلا أن المشكلة، التي تواجهها، حاليا، هو غياب قانون يؤطر عملها.

وأمام هذا الوضع، قرر عدد من العدول تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام مقر الهيأة الوطنية للعدول، من أجل المطالبة بخطة عمل للمرأة العدول.

وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، في حديثه مع “اليوم24″، رحبنا كثيرا بعمل المرأة كعدول، لكننا نتساءل ما هي الآليات، التي ستشتغل عليها؟.

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وأضاف المتحدث ذاته: “هناك ضبابية، وارتجالية في هذه النقطة، إذ لا يوجد قانون يؤطر عمل المرأة العدول في المغرب إلى حدود الآن”، متسائلا: “هل ستعمل المرأة فعلا كعدول، وهل سترافقنا في العمل، أم ستكون لوحدها”.

وأورد عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب: “نحن أمام وضعية كارثية، طالب الملك بإدماج المرأة في مهنة العدول مع اتخاذ التدابير اللازمة لذلك، لكن خلال التطبيق، لا يوجد أي تدبير، أو آليات لتسهيل ولوج عملها”.

وعرفت هذه الوقفة مشاركة كثيفة من العدول، الذين أتوا من مختلف أنحاء المغرب، مهددين بأشكال تصعيدية إن لم تتم تلبية مطالبهم.