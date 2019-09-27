حظرُ التدخين نهائيا في المطاعم والمقاهي بهولندا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أيّدت المحكمة الإدارية العليا الهولندية، اليوم الجمعة، قرار محكمة لاهاي حول بطلان صلاحية الإذن الخاص بالتدخين في الأماكن المغلقة في المطاعم والمقاهي، في قرار جاء بعد الوقوف عند احتمال دخول غير المدخنين من عمال المطاعم والمقاهي أو الزبائن إلى هذه الأماكن دون قصد، وتعرضهم للدخان، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونظرت محكمة لاهاي على قضية المؤسسة الهولندية، وقضت لمصلحة المؤسسة؛ إلا أن الحكومة الهولندية طعنت في قرار المحكمة لدى المحكمة الإدارية العليا، التي بدورها صادقت على قرار محكمة لاهاي، وبذلك، يجبر القضاء الهولندي، الحكومة على حظر التدخين وإلغاء الإذن الخاص بالتدخين في أقسام مخصصة داخل المطاعم والمقاهي، اعتبارا من اليوم الجمعة.

وحظرت هولندا التدخين في الأماكن المغلقة اعتبارا من تموز/ يوليو 2008، إلا أنها منحت إذنا خاصا لتخصيص أماكن مغلقة للتدخين في المطاعم والمقاهي.

يُذكر أن المؤسسة الهولندية للهواء النقي، المناهضة للتدخين، أقامت دعوة قضائية ضد الحكومة الهولندية، حول منحها إذنا خاصا للمطاعم والمقاهي بتخصيص أماكن مغلقة للمدخنين، بدعوى أنها تعارض اتفاقية منظمة الصحة العالمية.