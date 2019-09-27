الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد محمد عدوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد فوزي عدوي (36 عاما) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، إلى عائلته بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان، أنها "استلمت جثمان الشهيد محمد عدوي، على حاجز جيت العسكري الإسرائيلي، شرق قلقيلية".

واستشهد عدوي برصاص جيش الاحتلال، في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة، جنوب نابلس.

وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 303 شهيدًا، منهم 50 في ثلاجات المشافي، و253 في مقابر خاصة، يطلق عليها اسم "مقابر الأرقام".

يُذكر أن الشهيد عدوي متزوج وأب لثلاثة أطفال،، جمانة (4 سنوات)، وعمر (3 سنوات)، ومحمد الذي ولد بعد استشهاد والده وسمي على اسمه.