شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تجري مشاورات مع الحركة الشعبية لدعم السلام بالسودان والان مع التفاصيل

أجرى وفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبد العزيز آدم الحلو، مشاورات مع السلطات المصرية حول تحقيق السلام.

ويزور القاهرة وفد رفيع المستوى من الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، بقيادة نائب الرئيس جوزيف تكا علي، ونائب القائد العام للجيش الشعبي، بهدف التشاور حول جهود تحقيق السلام في السودان.

ومن المنتظر أن تنطلق المفاوضات مع الحكومة الانتقالية منتصف أكتوبر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، الجاك محمود الجاك، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، الخميس، إن "الوفد وصل مطار القاهرة، الإثنين الماضي، وفور وصوله انخرط في لقاءات واجتماعات تشاورية مهمة مع ممثلي الحكومة المصرية حول جهود تحقيق السلام في السودان".

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وأضاف أن "الطرفان أمنا على ضرورة الانفتاح والتواصل لبناء علاقة استراتيجية بين الطرفين، كما أمنا على ضرورة اضطلاع مصر من واقع ثقلها الإقليمي والدولي، ومن منطلق حرصها على وحدة واستقرار السودان دولة وشعبا بدور داعم لجهود تحقيق السلام في السودان".

وأوضح البيان أن "الجانب المصري أكد تأييده لوساطة الرئيس سلفاكير ميارديت ودعمه اللامحدود لمنبر جوبا التفاوضي متى طلب منه ذلك".

وقبل عودته التقى الوفد في القاهرة بقيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة محمد عثمان الميرغني في مقر إقامته بالقاهرة.

وضم وفد الحركة الشعبية كلا من عمار آمون دلدوم، السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، ورئيس وفد التفاوض، وكوكو محمد جقدول - عضو المكتب السياسي والقيادي، ومقرر وفد التفاوض.

كما ضم الوفد أيضا سيلا موسى كنجي، عضو المكتب السياسي والقيادي، وعضو وفد التفاوض، إضافة إلى الجاك محمود أحمد الجاك، عضو مجلس التحرير القومي، الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض.