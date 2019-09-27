الاستخبارات العسكرية تعلن مقتل 12 عنصرا من 'داعش' في الانبار وصلاح الدين

اعلنت الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة، الجمعة، تدمير وكر للارهابيين وقتل ١٢ عنصرا من "داعش" في شمال الانبار وغرب صلاح الدين. وقالت الاستخبارات في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعملية نوعية استباقية شنت قوة من مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة وبالاشتراك مع لواء مغاوير القيادة وحشد البو نمر وطيران الجيش هجوما على احد اوكار داعش في منطقة ام الطوس بصحراء الشامية وتشتبك مع العناصر الارهابية وتتمكن من قتل جميع العناصر المتواجدة فيه والبالغ عددهم ١٢ عنصرا وحرق ٣ عجلات محملة بالعتاد والمتفجرات وتدمير الوكر بصورة نهائية".



يشار الى ان القوات الامنية تعلن بين فترة واخرى عن مقتل واعتقال العديد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة.



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