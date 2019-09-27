الرئيس السوداني يطالب بدعم سعودي لإزالة أسم بلاده من قائمة 'الدول الراعية للإرهاب'

طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، دعم السعودية لإزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف حمدوك، أن "إزالة السودان من هذه القائمة ستكون مفتاحا لحل العديد من التحديات".
ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن بلاده "لا تحتاج للهبات والمنح ولكن تحتاج إلى الاستثمار الحقيقي، داعيا إلى ضرورة تكامل الجهود وتهيئة البيئة للاستثمار وإزالة العراقيل التي كانت تواجهه".
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي بذل مساعيه القصوى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مع الجانب الأمريكي وبشكل سريع، مؤكداً أن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك.
وأشار العساف إلى "وجود رغبة لدى السعودية في إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة وتحسين المشاريع القائمة في السودان".
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