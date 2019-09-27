مواطنون يطالبون مديرية المرور بمعالجة 'تداخل الارقام' وتبسيط اجراء الترقيم

طالب العشرات من المواطنين، الجمعة، مديرية المرور العامة بمعالجة قضية "تداخل الارقام" لسياراتهم وتسهيل الاجراءات المتبعة، فيما طالبوا بمحاسبة من تسبب بحالات التزوير وليس المواطن.
كما طالبوا مديرية المرور لمحاسبة المتورطين الحقيقيين بهذا الموضوع وايداعهم السجن، لانهم تسببوا بمشاكل كبيرة جدا ربما ترتقي الى القتل او "الفصل العشائري"، بحسب البعض منهم.
وناشد المواطنون، المديرية بتبسيط اجراءات السيارات التي ثبت توزير اوراق تسجيلها "دون علم مالكها الشرعي" واعادة ترقيمها من جديد واستثنائها من دفع رسوم اللوحات الجديدة، باعتبار ان المواطن ضحية عملية تزوير لم يكن طرفا بها.
واكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، امس الخميس (26 ايلول 2019) انها ستتقصى الحقائق بشأن قضية "تداخل ارقام السيارات"، "التي حصلت مؤخرا في مديرية المرور العامة وفقا لمواطنين متضررين من هذه القضية"، فيما اشارت الى انها ستتخذ "موفقا رسميا" حال التأكد من هذه القضية.
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