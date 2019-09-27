مواطنون يطالبون مديرية المرور بمعالجة 'تداخل الارقام' وتبسيط اجراء الترقيم

ووردت العشرات من رسائل المتضررين من هذه القضية عبر بريد الخليج 365، باعتبارها نشرت تقريرا مفصلا عنه، اذ طالبوا مديرية المرور باتخاذ اجراءات جديدة بخصوص قضية تداخل ارقام السيارات وتبسيط الاجراءات المتبعة، كون المواطنين هم ضحية عمليات التزوير لاوراق سياراتهم ولا ذنب لهم في هذا الامر.كما طالبوا مديرية المرور لمحاسبة المتورطين الحقيقيين بهذا الموضوع وايداعهم السجن، لانهم تسببوا بمشاكل كبيرة جدا ربما ترتقي الى القتل او "الفصل العشائري"، بحسب البعض منهم.

وناشد المواطنون، المديرية بتبسيط اجراءات السيارات التي ثبت توزير اوراق تسجيلها "دون علم مالكها الشرعي" واعادة ترقيمها من جديد واستثنائها من دفع رسوم اللوحات الجديدة، باعتبار ان المواطن ضحية عملية تزوير لم يكن طرفا بها.



يشار الى ان الخليج 365 نشرت امس الخميس (26 ايلول 2019) تقريرا مفصلا عن قضية "تداخل ارقام السيارات" وكشفت فيه نقلا عن مصادر في مديرية المرور عن وجود نحو 8000 سياراة حديثة مسجلة بطريقة غير شرعية دون علم اصحابها الحاليين، ولا يتم معرفة ان كانت اصولية ام لا، سوى عند ادخال بياناتها في الحاسبة المركزية للمرور.

واكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، امس الخميس (26 ايلول 2019) انها ستتقصى الحقائق بشأن قضية "تداخل ارقام السيارات"، "التي حصلت مؤخرا في مديرية المرور العامة وفقا لمواطنين متضررين من هذه القضية"، فيما اشارت الى انها ستتخذ "موفقا رسميا" حال التأكد من هذه القضية.

