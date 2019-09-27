مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل شمال شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على سرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها من داخل منزل ضمن منطقة الحسينية شمال شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المسلحن لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبيناً أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث".

