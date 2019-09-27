تعرف على نتائج مباريات اليوم من الدوري الممتاز

2019-09-27 | 17:39
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استكملت مباريات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، بإقامة أربع مباريات في محافظتي بغداد وزاخو.
وفي مباراة أخرى، تغلب النفط على شقيقه نفط الجنوب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب النفط، حيث حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب فرحان شكور في الدقيقة الأولى.
اما في المباراة الثالثة، تعادل الحدود مع امنة بغداد سلبياً من دون اهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي، اما في المباراة الرابعة، فتغلب النجف على مضيفه زاخو بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب كرار عامر في الدقيقة 55.
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