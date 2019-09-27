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تعرف على نتائج مباريات اليوم من الدوري الممتاز

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2019-09-27 | 17:39

تعرف على نتائج مباريات اليوم من الدوري الممتاز

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استكملت مباريات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، بإقامة أربع مباريات في محافظتي بغداد وزاخو.
ونجح فريق الصناعات الكهربائية في تحقيق الفوز على نفط ميسان بثلاثة اهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الصناعة، حيث توالى على تسجيل اهداف الصناعات كل من مصطفى محمود د 18 وعمر جبار د 41 ومحمود احمد د 91، فيما سجل اللاعب احمد خالد هدف نفط ميسان الوحيد، في الدقيقة 39.

وفي مباراة أخرى، تغلب النفط على شقيقه نفط الجنوب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب النفط، حيث حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب فرحان شكور في الدقيقة الأولى.

اما في المباراة الثالثة، تعادل الحدود مع امنة بغداد سلبياً من دون اهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي، اما في المباراة الرابعة، فتغلب النجف على مضيفه زاخو بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب كرار عامر في الدقيقة 55.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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