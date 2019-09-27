تعرف على نتائج مباريات اليوم من الدوري الممتاز

ونجح فريق الصناعات الكهربائية في تحقيق الفوز على نفط ميسان بثلاثة اهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الصناعة، حيث توالى على تسجيل اهداف الصناعات كل من مصطفى محمود د 18 وعمر جبار د 41 ومحمود احمد د 91، فيما سجل اللاعب احمد خالد هدف نفط ميسان الوحيد، في الدقيقة 39.وفي مباراة أخرى، تغلب النفط على شقيقه نفط الجنوب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب النفط، حيث حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب فرحان شكور في الدقيقة الأولى.

اما في المباراة الثالثة، تعادل الحدود مع امنة بغداد سلبياً من دون اهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي، اما في المباراة الرابعة، فتغلب النجف على مضيفه زاخو بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب كرار عامر في الدقيقة 55.

