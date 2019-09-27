معسكر تدريبي في اذربيجان لمنتخبات الفئات العمرية بالمبارزة

رياضة 2019-09-27 | 17:24 المصدر: 129 مشاهدة غادرنا الى أذربيجان، اليوم الجمعة، وفد المنتخب العراقي للبراعم والأشبال والناشئين للدخول في معسكر تدريبي يستمر لمدة 8 ايّام. المعسكر الذي يقيمه الاتحاد العراقي للمبارزة والخماسي الحديث جاء بالتعاون ايضاً مع المركز الأولمبي الاذربيجاني والاتحاد الاذربيجاني للمبارزة. ويتألف الوفد من 23 شخصاً بين لاعب ومدرب واداري وسيخوض تدريبات مشتركة مع المنتخب الاذربيجاني تحت إشراف المدربين العراقيين والأجانب.



ويهدف الاتحاد المركزي من خلال هذا المعسكر التدريبي الى تطوير قابليات اللاعبين والنهوض بمستوياتهم من خلال الأحتكاك والبطولات الخارجية. ويهدف الاتحاد المركزي من خلال هذا المعسكر التدريبي الى تطوير قابليات اللاعبين والنهوض بمستوياتهم من خلال الأحتكاك والبطولات الخارجية.

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