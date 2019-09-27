840 ألف عضو في العدالة والتنمية يهربون من جحيم أردوغان

قال أعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحزب يشهد مزيدا من الانشقاقات بعد أن خسر 840 ألفا من أعضائه العام الماضي.

وأكد أعضاء الحزب أن الأزمات والمشكلات بدأت تتفاقم بعد انسحاب اثنين من الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين.

ويعاني أردوغان من سلسلة انتكاسات هذا العام، على رأسها الركود الاقتصادي الذي تسبب في تآكل التأييد للحزب الحاكم وهزيمة مرشحيه في الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول.





وتسببت الهزيمة في انتخابات إسطنبول البلدية في يونيو/حزيران في استقالة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان من الحزب ودعوته إلى "رؤية جديدة" لإدارة البلاد.

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كما استقال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الذي كان في وقت من الأوقات من أقرب حلفاء أردوغان، قبل أسبوعين وقال إن الحزب فقد قدرته على حل مشكلات البلاد.

ويعتمد حزب العدالة والتنمية بالفعل على تحالف مع القوميين للوصول للأغلبية البرلمانية المطلوبة مما جعل موقفه ضعيفا أمام خسارة الأصوات، حتى أقل عدد منها، لصالح الحزبين اللذين سيؤسسهما باباجان وداوود أوغلو.





وقال ثلاثة من أبرز الأعضاء السابقين في الحزب لرويترز إن العدالة والتنمية سيستمر في خسارة الأعضاء، لأنه فقد التواصل مع قواعده الشعبية ومع المبادئ التي تأسس عليها.

وقال مسؤول بارز سابق في الحزب طلب عدم نشر اسمه "كل يوم تقريبا يختار زملاء اضطلعوا بأدوار في الحزب منذ اليوم الأول طريقا جديدا".

وتابع قائلا "اعتدنا أن نكون حزبا به قدر كبير من التشاور لكن لم يعد لذلك أثر الآن... الكثير من الأصدقاء يريدون بداية جديدة مع حزب باباجان أو داوود أوغلو".