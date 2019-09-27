قرقاش: الإمارات والسعودية قدمتا 3 مليارات دولار للمرحلة الانتقالية بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن بلاده قدمت بالشراكة مع المملكة العربية السعودية 3 مليارات دولار للمرحلة الانتقالية في السودان. وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "الإمارات حاضرة في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الأمم المتحدة". وأضاف "دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر، وقدمنا حتى الآن للمرحلة الانتقالية ثلاثة مليار دولار بالشراكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وشائج الأخوة والصداقة التاريخية".

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