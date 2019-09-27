بالصور.. إصابة 63 فلسطينيا في جمعة "انتفاضة الأقصى" بغزة

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إيمان أحمدالجمعة 2019/9/27 08:07 م بتوقيت أبوظبي
نقل أحد المصابين في مسيرة جمعة انتفاضة الأقصى
أصيب 63 فلسطينيا على الأقل بجروح، الجمعة، إثر قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ76 مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 63 إصابة منهم 32 بالرصاص الحي، و4 مسعفين أحدهم أصيب بقنبلة غاز في وجهه بشكل مباشر.
وتجمع آلاف الفلسطينيين بعد عصر الجمعة في مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.
ووفق الهيئة الوطنية للمسيرات حملت مسيرات اليوم اسم "جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى"، في الذكرى التاسعة لانطلاقها عام 2000.
واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز ما أدى لوقوع الإصابات.
ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.
ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 324 فلسطينياً (16 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال) وأصيب أكثر من 31 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.
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