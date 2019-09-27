مداخلة هاتفية تحرج "الجزيرة": أين المسيرات المؤيدة؟

واصلت قناة الجزيرة القطرية، اليوم الجمعة، بث فيديوهات وصور مفبركة عن الأحداث في مصر.

ووجه الباحث المصري منير أديب انتقادات حادة لقناة الجزيرة بسبب تغطيتها الإعلامية الكاذبة للأوضاع التي تشهدها مصر اليوم، ووجه السؤال لهم: أين المظاهرات المؤيدة على شاشتكم؟

وقال أديب، خلال اتصال هاتفي أجرته معه قناة الجزيرة، إن القناة تسلط شاشتها على مظاهرات محدودة لا يتجاوز عدد المشاركين فيها العشرات، وتستمر في عرض وتكرار تلك المشاهد لفترة استمرت لنحو الساعتين، ودون أن تقدم ما يشير إلى التجاوب مع دعوات التحريض المستمرة على شاشة الجزيرة وغيرها من القنوات الإخوانية منذ أكثر من أسبوع.





وقال الباحث المصري: "أتعجب من قناة الجزيرة منذ ساعتين تعيد تكرار صور متواضعة للغاية لا يخرج فيها أي متظاهرين وتقول إن هناك مظاهرات وغضبا في الشارع وهذا غير حقيقي".

وتابع أديب: "أعتقد أنكم تقدمون نقلا لصورة غير واقعية في الشارع المصري.. لا توجد حالة من الغضب كما يعتقد البعض، مَن خرجوا هم قلة تنتمي لجماعة الإخوان ونقلت الجزيرة هذه الصورة".

وأضاف الباحث المتخصص في شؤون حركات الإسلام السياسي: "هذه المظاهرات الضعيفة والبسيطة والضئيلة والمتواضعة حرّكها عناصر الإخوان لأنهم لديهم مشكلة مع المجتمع المصري، هم يريدون تصدر المشهد السياسي مرة أخرى ويريدون العودة لسدة الحكم ولذلك هم يحاولون الانقلاب على الدولة بهذه الصور التي تصدرها الجزيرة".

وإزاء الحجج والبراهين التي تقدم بها الباحث المصري، عجز مذيع الجزيرة عن مواجهة الحقائق التي عرضها، فالتزم الصمت، وأنهى اللقاء.

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واستمرارا لمسلسل الكذب والتآمر على مصر وشعبها؛ عرضت قناة الجزيرة القطرية فيديوهات وصورا مفبركة للأحداث داخل مصر، حيث عرضت القناة نفس "الكدر" لمحافظة قنا ومنطقة الوراق في آنٍ واحد.

وتظهر الصور أحد المواطنين يرتدي "تي شيرت" باللون الأصفر في منطقة الوراق، والشخص نفسه أيضا في محافظة قنا"، كما ادعت القناة خروج مظاهرة في محافظة الأقصر، واتضح بعد ذلك أنه تم التقاطها من الخلف بعد خروج المواطنين من صلاة الجمعة.

والتقطت كاميرا "العين الإخبارية" صورا وفيديوهات للمناطق التي ركزت عليها الجزيرة صباح اليوم مثل منطقة الوراق بالجيزة وبعض المناطق بمحافظة الأقصر، ليتضح أنها شبه خالية من المواطنين ولا يوجد بها أي مظاهرات كما ادعت القناة.





وقال أديب، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن هناك منصات إعلامية هدفها إسقاط الدولة المصرية من خلال نشر الفوضى وتشويه الحقائق وتزييف الوعي ونقل الشائعات؛ لخدمة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد أديب أن قناة الجزيرة سقطت اليوم وظهرت على حقيقتها، وأصبحت مفضوحة أمام الشعب المصري كله، لأنها اعتمدت على الكذب والتضليل ولم تنشر حقائق محايدة أو تنقل الخبر كما هو، موضحا أن المواطنين قاموا بتصوير المواقع التي زعمت الجزيرة أن بها مظاهرات ونشروا صورا وفيديوهات حقيقية لكشف كذب القناة القطرية.

وأكد الباحث المصري أن تكرار الصور وفبركتها يدل على الانحياز، موضحا أن القناة القطرية تستخدم خدعا تصويرية لإظهار المشهد على غير حقيقته، كما أنها خصصت ساعات بث طويلة للحديث عن موضوع لا يستحق كل هذا الوقت.

وقال أديب إن قطر توظف قناة الجزيرة لتشويه النظام السياسي وإسقاط الدولة على أثر خلاف سياسي مع القاهرة.