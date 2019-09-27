مقتل 17 داعشيا في غارة أمريكية على جنوب ليبيا

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الجمعة، عن مقتل 17 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابي بعد استهدافهم بغارة جوية جنوبي ليبيا.

وقالت "أفريكوم"، في بيان، إنها نفذت غارة جوية استهدفت عددا من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في جنوب غرب ليبيا أمس الخميس.

وأكد الأدميرال البحري الأمريكي هايدي بيرج مدير الاستخبارات في القيادة الأمريكية الأفريقية، "أن هذه الحملة المستمرة ضد داعش-ليبيا تُظهر أن القيادة الأمريكية الأفريقية تستهدف بإصرار الشبكات الإرهابية التي تسعى إلى إيذاء الليبيين الأبرياء".

وتابع بيرج: "سنواصل ملاحقة داعش في ليبيا والإرهابيين الآخرين في المنطقة، لحرمانهم من الملاذ الآمن للتنسيق والتخطيط للعمليات في ليبيا".

وأكدت القيادة الأمريكية الأفريقية أنها تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا من أجل تعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

Advertisements





وتعد هذه الغارة هي الثالثة التي تنفذها الأفريكوم في أقل من أسبوع إذ سبق وأعلنت الأربعاء، مقتل 11 داعشيا في غارة جوية في مدينة مرزق، بالإضافة إلى ما أعلنته الجمعة الماضية من مقتل 8 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي إثر قصف جوي نفذته بضواحي نفس المدينة.

وفي نهاية العام الماضي، استهدفت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا المنطقة بين مرزق وأوباري (جنوب غرب)، ما أدى إلى مقتل 11 عنصرا من تنظيم القاعدة الإرهابي.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي وعصابات المعارضة التشادية يسيطرون على مدينة مرزق بدعم من حكومة الوفاق.

وتوجد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الليبي على صورة أفراد يقاتلون ضمن صفوف المرتزقة التشاديين بقيادة "تيمان أرديمي" أو بصورته التنظيمية الضعيفة نتيجة لعمليات الجيش الوطني الليبي وضربات "أفريكوم".

وحسب المعلومات المتوافرة عن التنظيم الإرهابي فإنه مشكل بشكل رئيسي من الفارين من إدلب السورية وقد نقلتهم تركيا إلى ليبيا عبر ميناءي مصراتة الجوي والبحري إلى ليبيا.

ونفذ التنظيم الإرهابي، الذي قاده منذ تأسيسه العراقي أبومعاذ التكريتي، عددا من الهجمات الإرهابية على مدن الجنوب الليبي بداية من سبها والفقهاء وزلة ومرزق.