انت الان تتابع غرق سبعة مهاجرين قبالة شواطئ اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال خفر السواحل إن امرأتين وخمسة أطفال غرقوا، عندما انقلب قارب قادم من تركيا يقل مهاجرين ولاجئين، قرب جزيرة خيوس اليونانية اليوم الجمعة.

وهذا الحادث من بين الأسوأ هذا العام في المياه اليونانية ويأتي في الوقت الذي تتصدى فيه أثينا لموجات متجددة من اللاجئين والمهاجرين القادمين عبر تركيا المجاورة.

وجرى إنقاذ 12 شخصا من البحر قبالة أوينوسيس، وهي مجموعة من الجزر الصغيرة قرب خيوس على بعد حوالي 8 كيلومترات من الساحل التركي. ولم يعرف على الفور ما إذا كان هناك آخرون في عداد المفقودين.

ولم يقدم خفر السواحل تفاصيل عن جنسيات الضحايا أو سبب الحادث.

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ووصل أكثر من 9000 شخص إلى اليونان في أغسطس آب، وهو أعلى رقم في السنوات الثلاث منذ أن طبق الاتحاد الأوروبي وأنقرة اتفاقا لإغلاق طريق الهجرة في بحر إيجة.

ووصل أكثر من 8000 شخص حتى الآن في سبتمبر أيلول.

وتجد المخيمات اليونانية في الجزيرة صعوبات في التعامل مع الأعداد المتزايدة، حيث تعمل جميع المنشآت بمثلي طاقتها على الأقل. وتخطط الحكومة لسلسلة من التدابير للحد من توافد اللاجئين، بما في ذلك نقل طالبي اللجوء إلى البر الرئيسي وتعزيز حدودها والإسراع بترحيل من لا يحق لهم اللجوء.