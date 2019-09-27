انت الان تتابع مقتل ثلاثة في تحطم هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قوات تابعة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى

قال رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الجمعة إن طائرة هليكوبتر حربية سنغالية ضمن البعثة تحطمت مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وكتب رئيس بعثة الأمم المتحدة مانكير ندياي على موقع تويتر إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرة في بلدة بوار بغرب البلاد وأصيب فيه أيضا شخص بجروح.

وتضم المهمة أكثر من 12 ألفا من الجنود الذين يحاولون استعادة الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي أطاح فيها متمردو السيليكا، الذين يغلب عليهم المسلمون، بالرئيس في عام 2013، مما أثار ردود فعل انتقامية من قبل ميليشيات يغلب عليها المسيحيون.