الان تتابع قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة مناهضة للاستيطان وإصابة العشرات بالاختناق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق.
وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق وجرى علاجهم ميدانيًا.
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