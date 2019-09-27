رئيس الوزراء الباكستاني يتهم الهند بالتحضير لـ”حمام دم”

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني، دولة الهند، بالتحضير لما أسماه بـ”حمام دم”، في كشمير. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية.

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في السياق، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تحسين العلاقات مع باكستان و”الوفاء بوعده بتحسين حياة الشعب الكشميري”.

وصدر البيان بعد اجتماع ترامب ومودي على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتمثل كشمير ذات الأغلبية المسلمة نقطة لإشعال التوتر والخلافات بين الهند وباكستان المسلحتين نووياً. وفي الشهر الماضي، ألغت الهند الحكم الذاتي الذي ظل إقليم جامو وكشمير يتمتع به لعقود بموجب الدستور الهندي.