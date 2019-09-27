الديوان الملكي السعودي يعلن عن حالة وفاة

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الجمعة 27 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلن الدیوان الملكي السعودي، الیوم الجمعة، حالة وفاة جدیدة في العائلة المالكة في المملكة.
وطبقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودیة "واس" بیانا عاجلا حول إعلان وفاة والدة الأمیرة فاطمة بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود.
وأعلن الدیوان الملكي أنھ سیتم تشییع جثمان الفقیدة غدا السبت 28 سبتمبر/أیلول، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الریاض.
وتعد الأمیرة فاطمة ابنة الأمیر مساعد بن عبد الرحمن، الذي سبق وتولى منصب وزیر الداخلیة والمالیة السعودي في عھد الملك فیصل بن عبد العزیر آل سعود، وتوفي في دیسمبر/كانون الأول عام 1986.
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