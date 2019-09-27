وفاة والدة الأميرة فاطمة آل سعود

توفت والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، قبل قليل، اليوم الجمعة. وأعلن الديوان الملكي، أنه سيصلى عليها يوم غدٍ السبت الموافق 29 محرم 1441، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



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