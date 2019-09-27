انعقاد الاجتماع السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) عقد اليوم (الجمعة) الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وشهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمات لكل من رئيس مؤتمر القمة الإسلامي الرابع عشر ألقاها وزير خارجية المملكة العربية

عقد اليوم (الجمعة) الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وشهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمات لكل من رئيس مؤتمر القمة الإسلامي الرابع عشر ألقاها وزير خارجية المملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم العساف، ورئيس الدورة 46 لمجلس وزراء الخارجية ألقاها وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الذي قال بأن مشاركة المنظمة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في إطار التعاون والتشاور بشأن العديد من المسائل التي تخص العالم الإسلامي والتي تحظى أيضا باهتمام المجموعة الدولية، مثمناً حضور السيدة روزماري دي كالو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.

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