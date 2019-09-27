فرنسا تودع شيراك بعد غد.. والإليزيه يفتح أبوابه للمعزين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس

أعلن قصر الإليزيه أمس أن مراسم عامة ستقام تكريما للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك غدا في مستشفى إنفاليد العسكري بالعاصمة باريس.

وقدمت شخصيات عامة وسياسيون فرنسيون تعازيهم في رجل الدولة المحافظ الذي رأس فرنسا من 1995 إلى 2007 ووافته المنية أمس الأول عن عمر يناهز 86 عاما.

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وإنفاليد هو موقع معتاد لإقامة المراسم التذكارية الوطنية للشخصيات العامة المهمة وأعضاء الجيش وقوات الأمن. وكان نابليون بونابارت قد دفن فيه.

وسوف يدفن شيراك الاثنين خلال مراسم خاصة في مقبرة مونبارناس إلى جوار ابنته لورانس التي توفيت في 2016، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن صهر الرئيس السابق.

كما أعلنت فرنسا أن الاثنين سيكون يوم حداد وطني بمناسبة وفاة الرئيس الأسبق جاك شيراك.

وأضاف القصر أيضا أنه سيفتح أبوابه إلى الغد ليقدم المواطنون تعازيهم.