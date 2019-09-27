مركز الملك سلمان للإغاثة يداوي جراح 5240 مريض عيون في إريتريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول حملته الطبية التطوعية للوقاية من العمى والأمراض المسببة له في دولة إريتريا، والتي تأتي ضمن سلسلة حملات طبية تطوعية يقوم بها المركز لعلاج المرضى من الفئات الأكثر احتياجا ببلدان عدة حول العالم، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح المركز أنه كشف على أكثر من 5,240 حالة من الحالات التي حضرت إلى مستشفى كرن العام، والذين حضروا من مدينة كرن وما حولها وأغلبهم يعانون من ضعف أو خلل في الإبصار، كما أجريت 414 عملية لإزالة الماء الأبيض والماء الأزرق والظفرة وعلاج انسداد القناة الدمعية وغيرها، وصرف نحو 1,244 نظارة طبية والأدوية المناسبة للمرضى المحتاجين.

وبلغ إجمالي الحالات التي كشف عليها وفحصها في مدينة مصوع 4,518 حالة، وعدد العمليات الجراحية 426 عملية، وتم توزيع 1,240 نظارة طبية، ليبلغ إجمالي من كشف عليهم في هذه الحملة المخصصة لدولة إريتريا 9,758 حالة، وأجريت 840 عملية، وصرفت نحو 2,484 نظارة طبية.